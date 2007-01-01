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Стол обеденный раскладной Florance, белое стекло - фото 1Стол обеденный раскладной Florance, белое стекло - фото 2
NEW

Стол обеденный раскладной Florance, белое стекло

Артикул: CH-076-642
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный раскладной Размер:102(32+32)*102*75/77 мм Столешница: 10мм супер белое закаленное стекло База: металл с белым окрашиванием Нога и основание: полированная нержавеющая сталь Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1020 мм
  • Глубина1020 мм
  • Высота770 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки92.95 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный раскладной Florance, белое стекло
Стол обеденный раскладной Florance, белое стекло
98 090
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