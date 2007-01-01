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Набор столиков Amora, белый

Артикул: CH-073-363
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Набор компактных кофейных столиков Amora идеально дополнит мягкую группу в гостиной. Используйте их в тандеме или раздельно. Они могут выполнить роль консоли для декора, растений. Архитектура отличается плавными формами: круглая столешница с небольшим бортиком закреплена на фигурном цилиндрическом основании. Что создает ощущение легкости и спокойствия. Отсутствие углов делает столики безопасными и эргономичными. Подружатся с динамикой любого пространства: гостиной, спальни, вэлкам- или лаундж-зоны, творческой локации. Столики Amora подчеркнут комфорт, разнообразие, актуальность интерьера.

Материал столешницы и основания - железо толщиной 1,0 мм с белым порошковым покрытием. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота405/500 мм
  • Диаметр500/700 мм
  • Материал столешницыметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый

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Товар в корзине

Набор столиков Amora, белый
Набор столиков Amora, белый
30 090
В корзине

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