Характеристики товара
Описание
Набор компактных кофейных столиков Amora идеально дополнит мягкую группу в гостиной. Используйте их в тандеме или раздельно. Они могут выполнить роль консоли для декора, растений. Архитектура отличается плавными формами: круглая столешница с небольшим бортиком закреплена на фигурном цилиндрическом основании. Что создает ощущение легкости и спокойствия. Отсутствие углов делает столики безопасными и эргономичными. Подружатся с динамикой любого пространства: гостиной, спальни, вэлкам- или лаундж-зоны, творческой локации. Столики Amora подчеркнут комфорт, разнообразие, актуальность интерьера.
Материал столешницы и основания - железо толщиной 1,0 мм с белым порошковым покрытием. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота405/500 мм
- Диаметр500/700 мм
- Материал столешницыметалл
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый