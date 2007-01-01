Характеристики товара
Описание
Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.
Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.
Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.
Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.
Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 26 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Толщина металла22 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной, Скругленные углы
- Механизмскладной кронштейн с фиксатором
- Цвет подстольяЧерный
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки1250 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки160 мм
- Вес упаковки48/66 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет