Характеристики товара
Описание
Стол Тусуппортс – элегантное решение для премиальных заведений.
Стол Тусуппортс предлагает идеальное сочетание функциональности и дизайнерской эстетики. Этот стол с уникальными опорами создан для ресторанов, кафе, отелей и бизнес-лаунжей, где важна каждая деталь.
Современный дизайн с контрастом теплой деревянной столешницы и графичных черных опор создает стильный визуальный акцент. Овальная форма обеспечивает комфортное размещение гостей без острых углов.
Инновационные рифлёные опоры добавляют текстуру и визуальную глубину конструкции. Качественные материалы: износостойкая деревянная поверхность и прочный металлический каркас.
Эргономичная конструкция с двумя массивными опорами обеспечивает устойчивость и свободу движения. Универсальность – подходит как для обеденных зон, так и для переговорных пространств.
Прецизионная сборка демонстрирует высочайшее качество изготовления. Устойчивость к нагрузкам делает стол идеальным для интенсивного использования.
Стол Тусуппортс – это инвестиция в атмосферу вашего заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Глубина1100 мм
- Высота750 мм
- ФормаОвальная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет