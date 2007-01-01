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Настоящее фото товара Стол Тусуппортс, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Тусуппортс
5 оценок
40 390
Товар в корзине. Перейти
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Стол Тусуппортс

Артикул: CH-071-271
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота750 мм
  • ФормаОвальная
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Тусуппортс – элегантное решение для премиальных заведений.

Стол Тусуппортс предлагает идеальное сочетание функциональности и дизайнерской эстетики. Этот стол с уникальными опорами создан для ресторанов, кафе, отелей и бизнес-лаунжей, где важна каждая деталь.

Современный дизайн с контрастом теплой деревянной столешницы и графичных черных опор создает стильный визуальный акцент. Овальная форма обеспечивает комфортное размещение гостей без острых углов.

Инновационные рифлёные опоры добавляют текстуру и визуальную глубину конструкции. Качественные материалы: износостойкая деревянная поверхность и прочный металлический каркас.

Эргономичная конструкция с двумя массивными опорами обеспечивает устойчивость и свободу движения. Универсальность – подходит как для обеденных зон, так и для переговорных пространств.

Прецизионная сборка демонстрирует высочайшее качество изготовления. Устойчивость к нагрузкам делает стол идеальным для интенсивного использования.

Стол Тусуппортс – это инвестиция в атмосферу вашего заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота750 мм
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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