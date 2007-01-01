Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол раздвижной Фэйвор, лавант, черный муар
Стол раздвижной Фэйвор, лавант, черный муар

Артикул: CH-083-661
Основные характеристики
  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина945 мм
  • Высота750/760 мм
  • Вид кромкиПВХ
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки162 мм
  • Высота упаковки1006 мм
  • Глубина упаковки1462 мм
  • Вес упаковки55.80 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

