Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, супер белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Фэйвор, супер белый, черный муар
7 оценок
16 890
Товар в корзине. Перейти
Стол раздвижной Фэйвор, супер белый, черный муар - фото 1
NEW

Стол раздвижной Фэйвор, супер белый, черный муар

Артикул: CH-083-656
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина945 мм
  • Высота750/760 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1, 900*600, белый, ясень, кромка ПВХ, без отбойников
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, ясень, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 21
Фотография товара Стол Лидер 21 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина945 мм
  • Высота750/760 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыпластик, ЛДСП 22 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, черный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки162 мм
  • Высота упаковки1006 мм
  • Глубина упаковки1462 мм
  • Вес упаковки55.80 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 290
Оптовая цена

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол обеденный Тезер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Тезер, произведённого компанией ChiedoCover
от68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Тезер

191
Фотография товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый

42
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт бетон, белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт бетон, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59030
10 800 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт бетон, белый матовый

32
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол деревянный Красидиано орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Красидиано орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 690
Оптовая цена

Стол деревянный Красидиано орех темный

48
Фотография товара Стол деревянный Ревари эврика белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Ревари эврика белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стол деревянный Ревари эврика белый

40
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный матовый

48
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Кратос от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кратос, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390

Стол Кратос

50
Фотография товара Стол Талар, раскладной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Талар, раскладной, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Стол Талар, раскладной

5
Фотография товара Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от139 690
Оптовая цена

Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика

7
В наличии 11 шт.

Другие товары из раздела большие столы

Фотография товара Стол Бирюза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Бирюза, произведённого компанией ChiedoCover
от101 490

Стол Бирюза

5
Фотография товара Стол Черная река от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Черная река, произведённого компанией ChiedoCover
от279 590

Стол Черная река

15
Фотография товара Стол Синий перламутр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Синий перламутр, произведённого компанией ChiedoCover
от55 990

Стол Синий перламутр

13
Фотография товара Стол "Журнальный" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол "Журнальный", произведённого компанией ChiedoCover
от29 990

Стол "Журнальный"

10
Фотография товара Стол Спил от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Спил, произведённого компанией ChiedoCover
от110 590

Стол Спил

5
Фотография товара Стол Стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от120 990

Стол Стекло

12
Фотография товара Стол Knopka от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Knopka, произведённого компанией ChiedoCover
76 990

Стол Knopka

13
Фотография товара Стол Plato от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Plato, произведённого компанией ChiedoCover
56 490

Стол Plato

15
Фотография товара Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
67 990

Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, антрацит

13
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
67 990

Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, капучино

9
В наличии 39 шт.

Товар в корзине

Стол раздвижной Фэйвор, супер белый, черный муар
Стол раздвижной Фэйвор, супер белый, черный муар
16 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности