Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Фэйвор, фрост, черный муар
12 оценок
16 890
Товар в корзине. Перейти
Стол раздвижной Фэйвор, фрост, черный муар - фото 1
NEW

Стол раздвижной Фэйвор, фрост, черный муар

Артикул: CH-083-657
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина945 мм
  • Высота750/760 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1, 900*600, белый, ясень, кромка ПВХ, без отбойников
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, ясень, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 21
Фотография товара Стол Лидер 21 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина945 мм
  • Высота750/760 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыпластик, ЛДСП 22 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, черный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки162 мм
  • Высота упаковки1006 мм
  • Глубина упаковки1462 мм
  • Вес упаковки55.80 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 290
Оптовая цена

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол обеденный Джан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Джан, произведённого компанией ChiedoCover
от110 490
Оптовая цена

Стол обеденный Джан

160
Фотография товара Стол обеденный Тезер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Тезер, произведённого компанией ChiedoCover
от68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Тезер

191
Фотография товара Стол обеденный Альп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Альп, произведённого компанией ChiedoCover
от68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Альп

105
Фотография товара Стол деревянный Эльпатия 150 дуб велингтон / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Эльпатия 150 дуб велингтон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Стол деревянный Эльпатия 150 дуб велингтон / черный матовый

46
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол деревянный Форли бетон / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли бетон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Стол деревянный Форли бетон / черный матовый

49
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный матовый

48
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол лофт Виктория от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190

Стол лофт Виктория

75
Фотография товара Стол компьютерный, модульный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол компьютерный, модульный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990

Стол компьютерный, модульный

43
Распродажа
Фотография товара Стол Matera 160 marbless KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Matera 160 marbless KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от93 89052
195 190 ₽Оптовая цена

Стол Matera 160 marbless KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамика

7
В наличии 7 шт.

Другие товары из раздела большие столы

Фотография товара Стол лофт Дхату от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Дхату, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790

Стол лофт Дхату

61
Распродажа
Фотография товара Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от58 59055
127 790 ₽Оптовая цена

Стол Cremona 140 High gloss statuario мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

5
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Ясень от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ясень, произведённого компанией ChiedoCover
от247 090

Стол Ясень

13
Фотография товара Стол Перламутр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Перламутр, произведённого компанией ChiedoCover
от247 090

Стол Перламутр

10
Фотография товара Стол Стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от120 990

Стол Стекло

12
Фотография товара Стол обеденный JACKSON, черный, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный JACKSON, черный, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
21 090

Стол обеденный JACKSON, черный, дуб

13
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стол Stadion от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Stadion, произведённого компанией ChiedoCover
116 390

Стол Stadion

8
New
Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 890

Стол раздвижной Фэйвор, супер белый, белый муар

11
New
Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, серый каспий, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 890

Стол раздвижной Фэйвор, серый каспий, черный муар

7
New
Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
17 890

Стол раздвижной Фэйвор, лавант, черный муар

9

Товар в корзине

Стол раздвижной Фэйвор, фрост, черный муар
Стол раздвижной Фэйвор, фрост, черный муар
16 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности