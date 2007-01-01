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Стол обеденный Pride, жемчужный белый, золотой - фото 1Стол обеденный Pride, жемчужный белый, золотой - фото 2

Стол обеденный Pride, жемчужный белый, золотой

Артикул: CH-076-944
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прямоугольная столешница из керамогранита цвета белого мрамора с золотистыми прожилками подчеркивает чистоту линий и благородство оттенков, а зеркальное основание добавляет интерьеру динамику и лёгкость.

Pride — это выбор для тех, кто ценит стиль и продуманность, где каждая деталь несет свой смысл. Идеально впишется в интерьеры арт-деко, современной классики и минимализма, создавая пространство, в котором хочется задержаться.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыкерамогранит
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки114.40 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стол обеденный Pride, жемчужный белый, золотой
Стол обеденный Pride, жемчужный белый, золотой
229 290
В корзине

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