Характеристики товара
Описание
Прямоугольная столешница из керамогранита цвета белого мрамора с золотистыми прожилками подчеркивает чистоту линий и благородство оттенков, а зеркальное основание добавляет интерьеру динамику и лёгкость.
Pride — это выбор для тех, кто ценит стиль и продуманность, где каждая деталь несет свой смысл. Идеально впишется в интерьеры арт-деко, современной классики и минимализма, создавая пространство, в котором хочется задержаться.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыкерамогранит
- Материал подстольясталь
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Вес упаковки114.40 кг
- Изделия стопируютсяНет