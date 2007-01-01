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Настоящее фото товара Кресло Ростов, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ростов
77 оценок
56 090
Товар в корзине. Перейти
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Новинка

Кресло Ростов

Артикул: CH-087-398
77 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота900 мм
  • Материал каркасадерево, металл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Ростов — это универсальный элемент лаунж-зоны, созданный для современных пространств Хорека. Оно легко работает как самостоятельное место для отдыха и так же легко становится частью модульной композиции, помогая собирать диванные группы под планировку вашего заведения.

Прочная металлическая база обеспечивает устойчивость и уверенно выдерживает интенсивную ежедневную эксплуатацию. Лаконичный, геометрически выверенный каркас в сочетании с деревянной платформой подчеркивает актуальный индустриальный характер и делает кресло уместным как в интерьерах, так и на открытых площадках.

Комфорт здесь продуман до мелочей: широкое посадочное место и объемная мягкая подушка спинки создают расслабленную посадку — то, что нужно для зон ожидания, переговоров или отдыха с напитком. Благодаря открытой конструкции вокруг основания уборка становится проще, а пространство выглядит легче и аккуратнее.

Ключевые преимущества:

• Непревзойденная прочность: надежная конструкция для высокой проходимости и ежедневных нагрузок.
• Легкость в уходе: удобный доступ для уборки, практичные поверхности и простое обслуживание.
• Современный дизайн: сочетание металла, дерева и мягких элементов подчеркнет стиль вашего пространства.
• Комфорт для гостей: широкая посадка и мягкая спинка для длительного отдыха.
• Долгосрочная инвестиция: модульность и износостойкие материалы позволяют использовать кресло годами без потери внешнего вида.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота900 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Цветсерый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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