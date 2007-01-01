Характеристики товара
Описание
Кресло Ростов — это универсальный элемент лаунж-зоны, созданный для современных пространств Хорека. Оно легко работает как самостоятельное место для отдыха и так же легко становится частью модульной композиции, помогая собирать диванные группы под планировку вашего заведения.
Прочная металлическая база обеспечивает устойчивость и уверенно выдерживает интенсивную ежедневную эксплуатацию. Лаконичный, геометрически выверенный каркас в сочетании с деревянной платформой подчеркивает актуальный индустриальный характер и делает кресло уместным как в интерьерах, так и на открытых площадках.
Комфорт здесь продуман до мелочей: широкое посадочное место и объемная мягкая подушка спинки создают расслабленную посадку — то, что нужно для зон ожидания, переговоров или отдыха с напитком. Благодаря открытой конструкции вокруг основания уборка становится проще, а пространство выглядит легче и аккуратнее.
Ключевые преимущества:
• Непревзойденная прочность: надежная конструкция для высокой проходимости и ежедневных нагрузок.
• Легкость в уходе: удобный доступ для уборки, практичные поверхности и простое обслуживание.
• Современный дизайн: сочетание металла, дерева и мягких элементов подчеркнет стиль вашего пространства.
• Комфорт для гостей: широкая посадка и мягкая спинка для длительного отдыха.
• Долгосрочная инвестиция: модульность и износостойкие материалы позволяют использовать кресло годами без потери внешнего вида.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина900 мм
- Высота900 мм
- Материал каркасадерево, металл
- Цветсерый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет