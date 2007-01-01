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Стол Ascent, белый

Артикул: CH-055-400
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Круглый стильный стол Teori из полипропилена представляет собой современное и функциональное решение для вашего интерьера в доме или саду. Легкий, прочный и устойчивый к воздействию влаги и погодных условий. Полипропилен легко чистится, что делает уход за столом простым и удобным.

Варианты расцветки: белый, черный, белый/черный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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