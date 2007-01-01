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Стол пластиковый Sun, прямоугольный, зеленый - фото 1Стол пластиковый Sun, прямоугольный, зеленый - фото 2Стол пластиковый Sun, прямоугольный, зеленый - фото 3

Стол пластиковый Sun, прямоугольный, зеленый

Артикул: CH-076-079
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 80х140х72 Цвет поверхности : зеленый Материал поверхности : пластик Допустимая нагрузка : 50 Страна производства : РОССИЯ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота720 мм
  • Материал подстольяпластик
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стол пластиковый Sun, прямоугольный, зеленый
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