Характеристики товара
Описание
Квадратная форма 800×800 мм делает этот стол воплощением уравновешенности и порядка. Строгая геометрия и аккуратное тройное плетение подчеркивают безупречный вкус владельца.Это идеальное решение для небольших террас, уютных кофейных зон и камерных беседок. За таким столом даже короткий перерыв превращается в ритуал, а пространство обретает завершенность и стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота765 мм
- Вес24 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- ФормаКвадратная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет