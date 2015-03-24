Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Титул, ротанг, индийское дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Титул, ротанг, индийское дерево
5 оценок
46 490
Товар в корзине. Перейти
Стол Титул, ротанг, индийское дерево - фото 1

Стол Титул, ротанг, индийское дерево

Артикул: CH-089-088
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота765 мм
  • Вес24 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лион, бирюзовый
Фотография товара Стол Лион, бирюзовый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Раунд 180, белый
Фотография товара Стол складной Раунд 180, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Квадратная форма 800×800 мм делает этот стол воплощением уравновешенности и порядка. Строгая геометрия и аккуратное тройное плетение подчеркивают безупречный вкус владельца.Это идеальное решение для небольших террас, уютных кофейных зон и камерных беседок. За таким столом даже короткий перерыв превращается в ритуал, а пространство обретает завершенность и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота765 мм
  • Вес24 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • ФормаКвадратная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Стол обеденный Sora от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Sora, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090

Стол обеденный Sora

33
Настоящее фото товара Стол Denver, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стол Denver

46
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 69016
31 490 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

26
В наличии 248 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Столик кофейный Юпитер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик кофейный Юпитер, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Столик кофейный Юпитер

36
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Дилан бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от8 4903
8 690 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Дилан бетон

33
В наличии 7 шт.
Фотография товара Обеденный стол Нивала, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Нивала, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Обеденный стол Нивала, черный

11
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от25 1904
25 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость

12
  • бежевый, коричневый, белый
  • коричневый
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/бежевая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99023
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/бежевая рогожка

10
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, лофт, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, лофт, черный муар

15
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела кухонные столы

Фотография товара Стол разборный 1200*800 HPL Дуб Фавер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол разборный 1200*800 HPL Дуб Фавер, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890

Стол разборный 1200*800 HPL Дуб Фавер

49
Фотография товара Журнальный стол Jazz от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Jazz, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Журнальный стол Jazz

45
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол Глазго 2, 1400x800, произведённого компанией ChiedoCover
51 390
Оптовая цена

Стол Глазго 2, 1400x800

15
Распродажа
Фотография товара Стол ИВАР 180 МАРБЛС ТЛ-109 Серый мрамор, испанская керамика / Шоколадное золото каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ИВАР 180 МАРБЛС ТЛ-109 Серый мрамор, испанская керамика / Шоколадное золото каркас, произведённого компанией ChiedoCover
113 19047
209 990 ₽

Стол ИВАР 180 МАРБЛС ТЛ-109 Серый мрамор, испанская керамика / Шоколадное золото каркас

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Элф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Элф, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Стол Элф

11
Фотография товара Стол Кантри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Стол Кантри

11
Фотография товара Обеденный стол Декорум раздвижной, дуб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Декорум раздвижной, дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 990

Обеденный стол Декорум раздвижной, дуб, черный

7
  • серый, черный
  • бежевый, черный
  • белый
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Рутин раздвижной со стеклом, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рутин раздвижной со стеклом, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 065

Стол Рутин раздвижной со стеклом, белый

11
  • бежевый
  • белый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, лавант, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, лавант, белый муар

7
Фотография товара Стол Квант 6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Квант 6, произведённого компанией ChiedoCover
46 690

Стол Квант 6

13

Товар в корзине

Стол Титул, ротанг, индийское дерево
Стол Титул, ротанг, индийское дерево
46 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности