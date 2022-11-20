Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Толщина22 мм
- Материал каркасабук
- Материал столешницыМДФ 22мм
- Цветбелый
Стул Лофт-12 М барный
Модуль GRAND 1-местный угловой
Табурет складной Scp-106
Стойка орхидея Руди
Диван «Римини»
Подвесной светильник V6020-1P Barocco
Диван Бридж, 2-х местный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло