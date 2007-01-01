Характеристики товара
Описание
Высота (см): 59 / Гарантия: 24 месяца / Длина (см): 50 / Материал каркаса: металл / Материал столешницы: керамика / Раздвижной: нет / Фабрика: Китай / Форма столешницы: круг / Цвет столешницы: серый / Ширина (см): 50
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина500 мм
- Высота590 мм
- Вес12.3 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, серый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет