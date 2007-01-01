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Настоящее фото товара Стол журнальный Мидли, серый, коричневый античный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Мидли, серый, коричневый античный
13 оценок
18 790
Товар в корзине. Перейти
Стол журнальный Мидли, серый, коричневый античный - фото 1

Стол журнальный Мидли, серый, коричневый античный

Артикул: CH-082-468
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота590 мм
  • Вес12.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота (см): 59 / Гарантия: 24 месяца / Длина (см): 50 / Материал каркаса: металл / Материал столешницы: керамика / Раздвижной: нет / Фабрика: Китай / Форма столешницы: круг / Цвет столешницы: серый / Ширина (см): 50

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота590 мм
  • Вес12.3 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, серый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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