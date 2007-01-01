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Настоящее фото товара Стол журнальный Валс, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Валс, белый, мдф
38 оценок
15 89020
19 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол журнальный Валс, белый, мдф - фото 1
Распродажа

Стол журнальный Валс, белый, мдф

Артикул: CH-030-823
38 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота705 мм
  • Вес11.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современная модель Валс благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из металла, столешница из надежного МДФ.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота705 мм
  • Вес11.1 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Размер упаковки60/60/60 см
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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