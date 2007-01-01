Характеристики товара
Описание
Современная модель Валс благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из металла, столешница из надежного МДФ.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина700 мм
- Высота705 мм
- Вес11.1 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Размер упаковки60/60/60 см
- Цветзолотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет