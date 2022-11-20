Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь темный хром - фото 1 Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь темный хром - фото 2 Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь темный хром - фото 3 Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь темный хром - фото 4 Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь темный хром - фото 5

Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь темный хром

Артикул: CH-050-246
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь золото
Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь золото
Следующий Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь золото
Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь золото

Характеристики товара

Описание

Изящный журнальный столик станет прекрасным дополнением интерьера спальни, гостиной или прихожей. Можно использовать как прикроватный столик.

Столешница выполнена из дымчатого закаленного стекла, которое обладает повышенной прочностью и стойкостью к перепадам температур, способно выдерживать большие нагрузки.

Каркас изготовлен из нержавеющей стали с гальваническим покрытием с применением нитрида титана. Такое покрытие обладает рядом преимуществ:
- ровное и стойкое покрытие
- высокие эстетические качества
--длительный срок службы
-покрытие не осыпается
- высокая прочность к механическим повреждениям

На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина415 мм
  • Высота505 мм
  • Толщина столешницы8 мм
  • Вес5.4 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый, серебряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки6.50 кг

Похожие товары

Журнальный стол Терраса, 95х65Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 95х65, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена
11

Журнальный стол Терраса, 95х65

Журнальный стол Терраса, 100х100Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 100х100, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
9

Журнальный стол Терраса, 100х100

Журнальный стол ВерандаНастоящее фото товара Журнальный стол Веранда, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена
15

Журнальный стол Веранда

Кофейный стол Вояж, 50х50Настоящее фото товара Кофейный стол Вояж, 50х50, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена
11

Кофейный стол Вояж, 50х50

Настоящее фото товара Стол журнальный Альбано, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
4

Стол журнальный Альбано

Настоящее фото товара Стол журнальный BeautyStyle 9, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
16

Стол журнальный BeautyStyle 9

Стол журнальный BeautyStyle 7Настоящее фото товара Стол журнальный BeautyStyle 7, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
7

Стол журнальный BeautyStyle 7

Настоящее фото товара Стол придиванный Агами, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
7

Стол придиванный Агами

Настоящее фото товара Стол журнальный Хадсон, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
17

Стол журнальный Хадсон

Настоящее фото товара Стол журнальный Стилгрей, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
4

Стол журнальный Стилгрей

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол сервировочный Поло, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена
9

Стол сервировочный Поло

Настоящее фото товара Подкатной столик Фаворит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
9

Подкатной столик Фаворит

Стол сервировочный МаркоНастоящее фото товара Стол сервировочный Марко, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
13

Стол сервировочный Марко

КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFTНастоящее фото товара КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT, произведённого компанией ChiedoCover
62 090
Оптовая цена
13

КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT

Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлыйНастоящее фото товара Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
8

Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый

В наличии 782 шт.
Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черныйНастоящее фото товара Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
15

Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черный

Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
10

Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый

В наличии 355 шт.
Другие товары из разделастолы
Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
16

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
12

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
2

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
3

Стол Geneva

Стол Лофт 81Настоящее фото товара Стол Лофт 81, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
9

Стол Лофт 81