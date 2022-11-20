Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина670 мм
- Ширина500 мм
- Высота555 мм
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Mount со стеклянной столешницей
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Стол сервировочный Тюр
КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT
КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ROLLING COFFEE TABLE
Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный
Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый
Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черный
Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черный
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди