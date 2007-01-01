Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Журнальный столик Ианна Л, металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Ианна Л, металл, белый
26 оценок
6 7903
6 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Ианна Л, металл, белый - фото 1Журнальный столик Ианна Л, металл, белый - фото 2Журнальный столик Ианна Л, металл, белый - фото 3
Распродажа

Журнальный столик Ианна Л, металл, белый

Артикул: CH-074-366
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина280 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота655 мм
  • Вес5.25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Луис
Фотография товара Стол Луис от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Ианна Л — элегантное дополнение к интерьеру

Материалы и цвета. Столик выполнен из металла с матовым белым покрытием, которое подчеркивает его минималистичный и современный стиль. Легкость конструкции сочетается с прочностью, обеспечивая надежность в эксплуатации.

Дизайн. Удлиненная столешница с закругленными краями придает изделию изысканный и лаконичный вид. Ассиметричное основание и тонкая центральная опора создают эффект воздушности, делая столик не только стильным, но и функциональным.

Функциональность. С высотой 65 см и выдерживающей нагрузку до 15 кг, модель удобна для размещения книг, напитков и аксессуаров в зоне отдыха или рабочего пространства.

Модульность. Журнальный столик Ианна Л можно сочетать с моделью Ианна С, создавая гармоничный сет из двух столиков разной высоты. Такой дуэт станет стильным решением для гостиной, спальни или лаунж-зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота655 мм
  • Вес5.25 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки6.2 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Приставной столик Финика M Дуб мадейра с изгибом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Приставной столик Финика M Дуб мадейра с изгибом, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Приставной столик Финика M Дуб мадейра с изгибом

38
Распродажа
Настоящее фото товара Журнальный столик Нэйтан 61*61 белый мрамор сталь темный хром, произведённого компанией ChiedoCover
18 49052
37 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Нэйтан 61*61 белый мрамор сталь темный хром

26
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стол журнальный Platner от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Platner, произведённого компанией ChiedoCover
52 790
Оптовая цена

Стол журнальный Platner

45
Фотография товара Журнальный столик Stone 01, керамика черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Stone 01, керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Журнальный столик Stone 01, керамика черная

11
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, белый, произведённого компанией ChiedoCover
40 990
Оптовая цена

Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, белый

7
В наличии 8 шт.
Фотография товара Набор журнальных столиков Фрейм, дуб золотой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор журнальных столиков Фрейм, дуб золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 490

Набор журнальных столиков Фрейм, дуб золотой, черный

9
Настоящее фото товара Журнальный столик Солстик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 390

Журнальный столик Солстик, белый

6
В наличии 7 шт.В пути 4026 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Гренери, корица, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стол журнальный Гренери, корица

11
В наличии 3 шт.В пути 920 шт.
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Корус, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Корус, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 69011
11 990 ₽

Столик журнальный Корус, металл, черный

14
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стол журнальный Алви, белый, деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Алви, белый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стол журнальный Алви, белый, деревянные ножки

7

Другие товары из раздела журнальные столики

Фотография товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 8 персон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 8 персон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
46 690
Оптовая цена

Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 8 персон, серый

13
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Хайку, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стол журнальный Хайку

13
Фотография товара Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
29 690
Оптовая цена

Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, бежевый

7
Фотография товара Боно журнальный столик из искусственного ротанга, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Боно журнальный столик из искусственного ротанга, графит, произведённого компанией ChiedoCover
36 490
Оптовая цена

Боно журнальный столик из искусственного ротанга, графит

13
Фотография товара Стол 0862ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0862ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стол 0862ДТ

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол 0858ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0858ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Стол 0858ДТ

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0708ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0708ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Стол журнальный 0708ДТ

11
Настоящее фото товара Стол журнальный Глэйсер, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 090

Стол журнальный Глэйсер, светло-серый

7
В наличии 1 шт.В пути 420 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Кэлкулус, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
42 190

Стол журнальный Кэлкулус, светло-серый

7
В наличии 1 шт.В пути 1504 шт.
Фотография товара Столик журнальный Тенет, белый мрамор, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Тенет, белый мрамор, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
452 290

Столик журнальный Тенет, белый мрамор, золотой

6

Товар в корзине

Журнальный столик Ианна Л, металл, белый
Журнальный столик Ианна Л, металл, белый
6 790
6 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности