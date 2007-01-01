Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Ианна Л — элегантное дополнение к интерьеру
Материалы и цвета. Столик выполнен из металла с матовым белым покрытием, которое подчеркивает его минималистичный и современный стиль. Легкость конструкции сочетается с прочностью, обеспечивая надежность в эксплуатации.
Дизайн. Удлиненная столешница с закругленными краями придает изделию изысканный и лаконичный вид. Ассиметричное основание и тонкая центральная опора создают эффект воздушности, делая столик не только стильным, но и функциональным.
Функциональность. С высотой 65 см и выдерживающей нагрузку до 15 кг, модель удобна для размещения книг, напитков и аксессуаров в зоне отдыха или рабочего пространства.
Модульность. Журнальный столик Ианна Л можно сочетать с моделью Ианна С, создавая гармоничный сет из двух столиков разной высоты. Такой дуэт станет стильным решением для гостиной, спальни или лаунж-зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина420 мм
- Высота655 мм
- Вес5.25 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки6.2 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяНет