Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Журнальный столик Ианна Л, металл, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Ианна Л, металл, зеленый
26 оценок
7 3903
7 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Ианна Л, металл, зеленый - фото 1Журнальный столик Ианна Л, металл, зеленый - фото 2Журнальный столик Ианна Л, металл, зеленый - фото 3
Распродажа

Журнальный столик Ианна Л, металл, зеленый

Артикул: CH-074-370
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина280 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота655 мм
  • Вес5.25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Луис
Фотография товара Стол Луис от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Ианна Л — элегантное дополнение к интерьеру

Материалы и цвета. Столик выполнен из металла с матовым белым покрытием, которое подчеркивает его минималистичный и современный стиль. Легкость конструкции сочетается с прочностью, обеспечивая надежность в эксплуатации.

Дизайн. Удлиненная столешница с закругленными краями придает изделию изысканный и лаконичный вид. Ассиметричное основание и тонкая центральная опора создают эффект воздушности, делая столик не только стильным, но и функциональным.

Функциональность. С высотой 65 см и выдерживающей нагрузку до 15 кг, модель удобна для размещения книг, напитков и аксессуаров в зоне отдыха или рабочего пространства.

Модульность. Журнальный столик Ианна Л можно сочетать с моделью Ианна С, создавая гармоничный сет из двух столиков разной высоты. Такой дуэт станет стильным решением для гостиной, спальни или лаунж-зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота655 мм
  • Вес5.25 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки6.2 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Гибсон, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гибсон, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
40 890
Оптовая цена

Стол Гибсон, коричневый

44
Фотография товара Стол Танами, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Танами, черный , произведённого компанией ChiedoCover
55 390
Оптовая цена

Стол Танами, черный

67
Фотография товара Cтол «Апремон» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол «Апремон», произведённого компанией ChiedoCover
90 390
Оптовая цена

Cтол «Апремон»

50
Фотография товара Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт , произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт

45
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Make, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Make, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 79038
13 990 ₽Оптовая цена

Столик журнальный Make, кремовый

26
В наличии 115 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0871ДТ, золотой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0871ДТ, золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена

Стол журнальный 0871ДТ, золотой, черный

11
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Флэир, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Стол журнальный Флэир, черный, серебряный

9
В наличии 3 шт.В пути 1 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Medley, серый, коричневый античный, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Стол журнальный Medley, серый, коричневый античный

13
В наличии 7 шт.В пути 191 шт.
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Соло Д35, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Соло Д35, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 59030
3 690 ₽

Столик журнальный Соло Д35, бежевый

7
В наличии 98 шт.
Фотография товара Стол журнальный Джейд ДПК, влагостойкая композитная столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Джейд ДПК, влагостойкая композитная столешница, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стол журнальный Джейд ДПК, влагостойкая композитная столешница

5

Другие товары из раздела журнальные столики

Распродажа
Настоящее фото товара Журнальный столик Тоби 109*66 черный мрамор сталь золото, произведённого компанией ChiedoCover
33 59022
42 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Тоби 109*66 черный мрамор сталь золото

26
В наличии 31 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото, произведённого компанией ChiedoCover
25 19042
42 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото

26
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0802ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0802ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стол журнальный 0802ДТ

9
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Журнальный столик Гера, 80*80, белая керамика, сталь, тёмный хром, произведённого компанией ChiedoCover
22 2904
22 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Гера, 80*80, белая керамика, сталь, тёмный хром

26
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Адриана 80*80 см светлая керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Адриана 80*80 см светлая керамика, произведённого компанией ChiedoCover
29 0904
29 990 ₽

Журнальный столик Адриана 80*80 см светлая керамика

10
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0704ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0704ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стол журнальный 0704ДТ

12
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стол журнальный Силк, белый мрамор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Силк, белый мрамор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол журнальный Силк, белый мрамор, белый

9
В наличии 9 шт.В пути 762 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Трасс, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
29 490

Стол журнальный Трасс, горчичный

12
В пути 320 шт.
Фотография товара Стол журнальный Педимент, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Педимент, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
30 290

Стол журнальный Педимент, белый, золотой

9
В пути 642 шт.
Фотография товара Журнальный столик Люсид, дуб артизан, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Люсид, дуб артизан, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
71 090

Журнальный столик Люсид, дуб артизан, чёрный

12
В наличии 1 шт.В пути 325 шт.

Товар в корзине

Журнальный столик Ианна Л, металл, зеленый
Журнальный столик Ианна Л, металл, зеленый
7 390
7 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности