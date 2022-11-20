Подстолье ПД-03

8 оценок

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Подстолье ПД-03

4.8
10 990 ₽
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Подстолье ПО-17

Характеристики товара

Описание

Металлическое подстолье
Общий габаритный размер: 900х450х720 мм
Верхнее крепление( крест): размером 900х350 мм из трубы 25х25 мм
Стойки: круглая труба труба ф. 76 мм
Основания: из листа 5 мм, ф. 450 мм — 2 шт
Порошковая покраска в любой цвет по каталогу RAL K7 Classic
Возможно изготовление столешницы из натурального МАССИВА или ЛДСП.
Изготовление на заказ по Вашим размерам!

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина900 мм
  • Ширина450 мм

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