Металлическое подстолье
Общий габаритный размер: 900х450х720 мм
Верхнее крепление( крест): размером 900х350 мм из трубы 25х25 мм
Стойки: круглая труба труба ф. 76 мм
Основания: из листа 5 мм, ф. 450 мм — 2 шт
Порошковая покраска в любой цвет по каталогу RAL K7 Classic
Возможно изготовление столешницы из натурального МАССИВА или ЛДСП.
Изготовление на заказ по Вашим размерам!
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