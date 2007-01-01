Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье для стола, 4 уровня высоты, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье для стола, 4 уровня высоты, серый
26 оценок
29 9907
31 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подстолье для стола, 4 уровня высоты, серый - фото 1Подстолье для стола, 4 уровня высоты, серый - фото 2Подстолье для стола, 4 уровня высоты, серый - фото 3
Распродажа

Подстолье для стола, 4 уровня высоты, серый

Артикул: CH-079-828
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1750 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота1250 мм
  • Вес23.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора стола Акация
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье Нево
Фотография товара Подстолье Нево от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эргономика нового уровня. Подстолье с электроприводом — это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и заботится о здоровье. Благодаря регулировке высоты от 60 до 125 см, конструкция легко адаптируется под сидячую или стоячую работу, позволяя поддерживать правильную осанку в течение всего дня. Прочная металлическая основа в чёрном цвете придаёт конструкции строгий, современный вид и надёжность в эксплуатации. Интеллектуальные возможности и надежность. Подстолье оснащено двумя мощными электромоторами и удобным контроллером с кнопками, которые устойчивы к износу и срабатывают точно и быстро. Функция памяти на 4 уровня позволяет сохранять индивидуальные настройки высоты, а защита от перегрузок, перегрева и столкновений обеспечивает безопасную работу. Дополнительная функция «детский замок» блокирует управление, исключая случайные нажатия. Максимум адаптивности для вашего пространства. Конструкция регулируется по длине от 105 до 175 см. С грузоподъёмностью до 120 кг и плавным подъёмом со скоростью 20 мм/сек это подстолье становится надёжной основой для рабочего места пользователей ростом до 185 см — как дома, так и в офисе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1750 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота1250 мм
  • Вес23.5 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Подстолье Истборн круглое, D660, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Истборн круглое, D660, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Подстолье Истборн круглое, D660, бронза

64
Фотография товара Подстолье 1067EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1067EM, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Подстолье 1067EM

58
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*600 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*600 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200*600 белый

456
Распродажа
Фотография товара Подстолье 1049EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1049EM, произведённого компанией ChiedoCover
от15 4903
15 890 ₽Оптовая цена

Подстолье 1049EM

53
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1069EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1069EM, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Подстолье 1069EM

100
Фотография товара Подстолье 2122EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2122EM, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена

Подстолье 2122EM

74
В наличии 26 шт.
Фотография товара Подстолье 2125EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2125EM, произведённого компанией ChiedoCover
35 690
Оптовая цена

Подстолье 2125EM

97
В наличии 26 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт-105 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-105, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390

Подстолье Лофт-105

82
Фотография товара Подстолье Kraft от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Kraft, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890

Подстолье Kraft

85
Фотография товара Подстолье Ларисса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190

Подстолье Ларисса

5

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Maduro, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Maduro

44
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Valencia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Valencia

40
Фотография товара Письменный стол Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090

Письменный стол Скандика

55
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Loredo, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Loredo

49
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Belfast, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Столешница Oxalit Belfast

31
Фотография товара Столешница ЛДСП, дуб беленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, дуб беленый

31
Фотография товара Столешница Корунд Хюгге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корунд Хюгге, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Столешница Корунд Хюгге

34
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Kilkini, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Kilkini

32
Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый

46
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Somero, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Somero

42

Другие товары из раздела металлические подстолья

Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Основание для стола Латроб, белый

97
Фотография товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото

96
Фотография товара Подстолье 2118EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2118EM, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Подстолье 2118EM

98
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье 2119EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2119EM, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена

Подстолье 2119EM

73
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1059EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1059EM, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Подстолье 1059EM

95
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Юнона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Юнона, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Подстолье Юнона

15
Настоящее фото товара Подстолье 1298EM, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Подстолье 1298EM

10
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье обеденное Drobl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Drobl, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Подстолье обеденное Drobl

9
В наличии 35 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье Классик 90 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик 90, произведённого компанией ChiedoCover
от9 29016
10 990 ₽

Подстолье Классик 90

9
New
Фотография товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый

26
В наличии 23 шт.

Товар в корзине

Подстолье для стола, 4 уровня высоты, серый
Подстолье для стола, 4 уровня высоты, серый
29 990
31 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Maduro, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Maduro

44
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Valencia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Valencia

40
Фотография товара Письменный стол Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090

Письменный стол Скандика

55
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Loredo, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Loredo

49

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности