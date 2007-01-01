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Настоящее фото товара Столешница HPL, орех натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница HPL, орех натуральный
99 оценок
5 490
Товар в корзине. Перейти
Столешница HPL, орех натуральный - фото 1
Хит

Столешница HPL, орех натуральный

Артикул: CH-083-391
99 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалHPL
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ламинированная столешница – прекрасный вариант для заведений в сегменте Хорека. Эти столешницы вы можете часто встретить в кафе, ресторанах, барах и т.д. Основой для столешницы служит МДФ - материал более экологичный чем ДСП. Класс гигиены Е1 и Е2.

Внешний слой изготавливается из пластика высокого давления, который имеет ряд неоспоримых преимуществ:


  • Широкая цветовая гамма
  • Высокая влагоустойчивость
  • Сопротивляемость к химическим реагентам
  • Высокая износоустойчивость (не царапается, не стирается)
  • Долговечность
  • Термостойкость (до 90˚С)
  • Экологичность (технология производства исключает использование вредных для здоровья эпоксидных смол и фенолов).
Прочная поверхность пластика не требует сложного ухода. Соответствует международным стандартам качества ИСО 4586.
Применение кромки ПВХ увеличивает срок эксплуатации столешниц, улучшает внешний вид и эстетические характеристики. Кромка выполняет функциональную задачу – защита торцов, углов и мест закруглений от попадания влаги и др. веществ внутрь.
Использование качественного клея с полной полимеризацией позволяет избежать просадок и вздутия столешниц при контакте с сильно нагретыми предметами. Удовлетворяет требованиям Калифорнийского Института работ с деревом.
Принято считать, что из всех способов оформления столов именно пластиковые столешницы являются самым экономичным вариантом. Но современные технологии производства и покрытия позволяют таким столам не выглядеть «дешево», а в сочетании с качественным подстольем и оформить ваше заведение в современном стиле
Будучи самыми легкими из всех вариантов столешниц, пластиковые являются еще и самыми подвижными, что позволяет с легкостью и в короткий срок переаранжировать ваше помещение под любые запросы клиентов. К тому же не менее, чем любые другие столешницы, пластиковые обладают высокой устойчивостью к повреждениям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалHPL
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа

Варианты размеров

Длина, ммШирина, ммТолщина, ммЦена, руб
800800225490
1200800225890
1400800227890
16008002210890
18008002210890
800800406390
1200800406790
1400800409390
16008004012690
18008004012690
Варианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

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Варианты столешницы - HPL

Столешница HPL, орех натуральный - столешница в цвете Белый Белый
Столешница HPL, орех натуральный - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Столешница HPL, орех натуральный - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Столешница HPL, орех натуральный - столешница в цвете КунгурКунгур
Столешница HPL, орех натуральный - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Столешница HPL, орех натуральный - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Столешница HPL, орех натуральный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Столешница HPL, орех натуральный - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

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