Характеристики товара
Описание
Ламинированная столешница – прекрасный вариант для заведений в сегменте Хорека. Эти столешницы вы можете часто встретить в кафе, ресторанах, барах и т.д. Основой для столешницы служит МДФ - материал более экологичный чем ДСП. Класс гигиены Е1 и Е2.Внешний слой изготавливается из пластика высокого давления, который имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- Широкая цветовая гамма
- Высокая влагоустойчивость
- Сопротивляемость к химическим реагентам
- Высокая износоустойчивость (не царапается, не стирается)
- Долговечность
- Термостойкость (до 90˚С)
- Экологичность (технология производства исключает использование вредных для здоровья эпоксидных смол и фенолов).
Применение кромки ПВХ увеличивает срок эксплуатации столешниц, улучшает внешний вид и эстетические характеристики. Кромка выполняет функциональную задачу – защита торцов, углов и мест закруглений от попадания влаги и др. веществ внутрь.
Использование качественного клея с полной полимеризацией позволяет избежать просадок и вздутия столешниц при контакте с сильно нагретыми предметами. Удовлетворяет требованиям Калифорнийского Института работ с деревом.
Принято считать, что из всех способов оформления столов именно пластиковые столешницы являются самым экономичным вариантом. Но современные технологии производства и покрытия позволяют таким столам не выглядеть «дешево», а в сочетании с качественным подстольем и оформить ваше заведение в современном стиле
Будучи самыми легкими из всех вариантов столешниц, пластиковые являются еще и самыми подвижными, что позволяет с легкостью и в короткий срок переаранжировать ваше помещение под любые запросы клиентов. К тому же не менее, чем любые другие столешницы, пластиковые обладают высокой устойчивостью к повреждениям.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вид кромкиПВХ
- МатериалHPL
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа