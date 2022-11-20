Характеристики товара
Описание
Недорогое и надежное квадратное подстолье 4305 имеет толстое основание из композита, поверхность основания - из стали. Порошковая окраска черного матового цвета. Если ищете простую и добротную опору, то это именно тот случай.
Максимальный размер столешницы: D700, 700*700
Размер основания: 40*40 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,03 куб.м.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес9.8 кг
- Материалсталь
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Размер основания400 мм
- Цветчерный