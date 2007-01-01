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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4305, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 4305
59 оценок
3 990
Товар в корзине. Перейти
Подстолье ЕР 4305 - фото 1Подстолье ЕР 4305 - фото 2Подстолье ЕР 4305 - фото 3Подстолье ЕР 4305 - фото 4

Подстолье ЕР 4305

Артикул: CH-050-033
59 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес9.8 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы600*600, D600 мм
  • Материалсталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Квадратное подстолье 4305 имеет толстое основание из композита, поверхность основания, стойка, верхняя крышка выполнены из стали. Порошковая окраска черного матового цвета. Если ищете максимально дешевую опору эконом-класса для небольших столов в кофейню, кондитерскую с маленькой проходимостью, маленькими и легкими столешницами и т.п., то скорее всего, это именно она.

Рекомендуем также рассмотреть аналог - усиленное подстолье модель 4005. Основание его выполнено полностью из толстой листовой стали толщиной 6 мм., подстолье можно использовать с большими по размеру и тяжелыми столешницами, в местах с большой проходимости, с высокими нагрузками и т.п.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес9.8 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы600*600, D600 мм
  • Материалсталь
  • Размер основания400 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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