Характеристики товара
Описание
Квадратное подстолье 4305 имеет толстое основание из композита, поверхность основания, стойка, верхняя крышка выполнены из стали. Порошковая окраска черного матового цвета. Если ищете максимально дешевую опору эконом-класса для небольших столов в кофейню, кондитерскую с маленькой проходимостью, маленькими и легкими столешницами и т.п., то скорее всего, это именно она.
Рекомендуем также рассмотреть аналог - усиленное подстолье модель 4005. Основание его выполнено полностью из толстой листовой стали толщиной 6 мм., подстолье можно использовать с большими по размеру и тяжелыми столешницами, в местах с большой проходимости, с высокими нагрузками и т.п.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес9.8 кг
- Рекомендуемый размер столешницы600*600, D600 мм
- Материалсталь
- Размер основания400 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет