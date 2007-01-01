Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д700, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д700
9 оценок
7 190
Товар в корзине. Перейти
Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д700 - фото 1

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д700

Артикул: CH-087-879
9 оценок
Основные характеристики
  • Толщина25 мм
  • Материалбук, МДФ, шпон
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина25 мм
  • Материалбук, МДФ, шпон
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900

47
Фотография товара Столешница компактная Хелсинки оранжево-коричневая 120*80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки оранжево-коричневая 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки оранжево-коричневая 120*80

7
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель, произведённого компанией ChiedoCover
9 59013
10 990 ₽

Столешница HPL, 1400х800мм, дуб Давос трюфель

9
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700

13
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1400х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1400х700, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Столешница Фибер, 34 мм, 1400х700

9
Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, Д1100, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Столешница Фибер, 34 мм, Д1100

15
Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, Д1200, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Столешница Фибер, 34 мм, Д1200

9
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 600х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 600х600, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 600х600

6
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 600х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 600х600, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 600х600

8
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1400х800

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье из нержавеющей стали 1001 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1001, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1001

75
Фотография товара Каркас стола "Лидер 3", белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Лидер 3", белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Каркас стола "Лидер 3", белый

7
Фотография товара Подстолье Ярис №2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Ярис №2, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Подстолье Ярис №2

93
Фотография товара Подстолье, стол 2109ЕМ, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье, стол 2109ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Подстолье, стол 2109ЕМ, нержавеющая сталь

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье обеденное Алан, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Алан, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Подстолье обеденное Алан, золотой

7
В наличии 13 шт.
Фотография товара Подстолье барное Стан хай от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Стан хай, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Подстолье барное Стан хай

7
Фотография товара Подстолье обеденное Феллини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Феллини, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Подстолье обеденное Феллини

13
В наличии 29 шт.
Фотография товара Подстолье Лидер 22 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лидер 22, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Подстолье Лидер 22

83
Фотография товара Стальное Подстолье 1030ЕМ барное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1030ЕМ барное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стальное Подстолье 1030ЕМ барное

72
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье чугунное Манта от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное Манта, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Подстолье чугунное Манта

63

Другие товары из раздела столешницы hpl

Фотография товара Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная

47
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 700x700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 700x700

41
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700

46
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

43
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750

38
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

50
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900

9
Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 900х900, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Столешница Корд HPL, 25 мм, 900х900

10
Фотография товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1600х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Столешница Корд HPL, 25 мм, 1600х800

15
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1100х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1100х700, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1100х700

12

Товар в корзине

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д700
Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д700
7 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье из нержавеющей стали 1001 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1001, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1001

75
Фотография товара Каркас стола "Лидер 3", белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Лидер 3", белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Каркас стола "Лидер 3", белый

7
Фотография товара Подстолье Ярис №2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Ярис №2, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Подстолье Ярис №2

93
Фотография товара Подстолье, стол 2109ЕМ, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье, стол 2109ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Подстолье, стол 2109ЕМ, нержавеющая сталь

8
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности