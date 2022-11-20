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          Фотография Подстолье Квадро New Random от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Подстолье Квадро New Random

          4.8
          Оптовая цена
          5 890 ₽
          от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Подстолье Квадро New Random

          4.8
          5890 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота725 мм
          • Длина590 мм
          • Ширина420 мм
          • Вес24 кг
          • Материал подстольясталь

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