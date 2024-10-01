Характеристики товара
Описание
столешница изготовлена из погодостойкого пластика. Металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Может быть разобран. Подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина700 мм
- Высота740 мм
- Вес13,5 кг
- Материалпластик, сталь
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки140 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки15 кг