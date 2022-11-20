Характеристики товара
Описание
Материал столешницы - мрамор. Каркас и ножки металлические. Наличие подпятников предохраняющих от царапания пола.
Основные характеристики
- Высота405 мм
- Ширина620 мм
- Длина1200 мм
- Цветбелый, серый
Материал столешницы - мрамор. Каркас и ножки металлические. Наличие подпятников предохраняющих от царапания пола.
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