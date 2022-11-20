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Столик журнальный Nova

15 оценок
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Стул офисный Манагуа, черный

Характеристики товара

Описание

Материал столешницы - мрамор. Каркас и ножки металлические. Наличие подпятников предохраняющих от царапания пола.

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Основные характеристики

  • Высота405 мм
  • Ширина620 мм
  • Длина1200 мм
  • Цветбелый, серый

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