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Журнальный стол Геркулес малахит

Артикул: CH-035-904
38 оценок
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Журнальный стол Геркулес белый мрамор
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Журнальный стол Геркулес белый мрамор

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина340 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота620 мм
  • Вес4 кг
  • Объем0.08 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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