Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота620 мм
- Вес5 кг
- Объем0.018 л
- Материал столешницыМДФ
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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Cтол «Апремон»
Журнальный столик Stone 026
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