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Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер, белые - фото 1Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер, белые - фото 2

Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер, белые

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Бостон (ВхШхД), мм: 750х800х1200/1620

Стул Такер (ВхШхД), мм: 860х450х530, RAL 9003

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Основные характеристики

  • Материал сиденьядерево, МДФ

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