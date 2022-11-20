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Обеденная группа Ingrid

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Характеристики товара

Описание

Обеденная группа из массива гевеи, продается комплектом из стола и четырех стульев.
Стулья и ножки стола выполнены из массива дерева гевеи, которое отличается высокой влагостойкостью, устойчивостью к изменениям температур и прочностью. Цвет стульев и стола - темно-коричневый, классический вариант для любой современной кухни.

Максимальная нагрузка - до 100 кг.

Каркас: массив гевеи
Столешница: МДФ
Высота стола: 74 см
Глубина стола: 75 см
Ширина стола: 120 см
Высота спинки стула: 85 см
Высота сиденья: 44,5 см
Глубина стула: 45,5 см
Ширина стула: 41 см
Нагрузка: 100 кг
Вес: 21 кг

Страна изготовления: Малайзия

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Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1225 мм
  • Высота упаковки775 мм
  • Глубина упаковки145 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки40 кг

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