Характеристики товара
Описание
Обеденная группа из массива гевеи, продается комплектом из стола и четырех стульев.
Стулья и ножки стола выполнены из массива дерева гевеи, которое отличается высокой влагостойкостью, устойчивостью к изменениям температур и прочностью. Цвет стульев и стола - темно-коричневый, классический вариант для любой современной кухни.
Максимальная нагрузка - до 100 кг.
Каркас: массив гевеи
Столешница: МДФ
Высота стола: 74 см
Глубина стола: 75 см
Ширина стола: 120 см
Высота спинки стула: 85 см
Высота сиденья: 44,5 см
Глубина стула: 45,5 см
Ширина стула: 41 см
Нагрузка: 100 кг
Вес: 21 кг
Страна изготовления: Малайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1225 мм
- Высота упаковки775 мм
- Глубина упаковки145 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки40 кг