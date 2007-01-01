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Дольче обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый - фото 1Дольче обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый - фото 2Дольче обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый - фото 3

Дольче обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый

Артикул: CH-076-982
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденная группа «Дольче» дает возможность обустроить обеденную зону на открытом дачном участке, веранде или беседке.

Она включает в себя:

- стол «Эспрессо», размером – 1180×1180×750 мм.

- четыре стула «Силиция», размер одного стула – 590×640×820 мм.

Из алюминия выполнен устойчивый каркас мебели, который задекорирован искусственным ротангом круглого ручного плетения. Комплект представлен в коричневом цвете.Стулья укомплектованы мягкими подушками. Их защищают съёмные чехлы из полиэстера, цвет – серо-коричневый. Материал имеет плотность 230гр/м2 и проходит обработку влагоотталкивающими составами.Обеденный стол дополняет рабочая поверхность, сделанная из прочного стекла.


Габариты упаковки (ДШВ)

1200×60×1200; 670×700×670; 630×700×825 - 4 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес48 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки53 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Дольче обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый
Дольче обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый
187 190
В корзине

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