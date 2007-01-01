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Равенна лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый

Артикул: CH-077-108
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект для лаунж-зоны «Равенна» рассчитан на 4 персоны.

В состав водят:

- двухместный диван - 1180×680×810 мм.

- 2 кресла - 570×680×810 мм.

- журнальный столик - 1000×500×420 мм.

Комплект выполнен из круглого искусственного ротанга коричневого цвета. Каркас - из легкого и прочного алюминия. Подушки со съемными чехлами - из 100% полиэстера, плотностью 230гр/м2 с влагоотталкивающей пропиткой.


Габариты упаковки (ДШВ)
1180×700×830; 590×700×830 - 2 кор; 1030×530×440мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес44,5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки46.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Равенна лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый
Равенна лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый
139 690
В корзине

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