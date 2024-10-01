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Стопка «Венеция», стекло 50 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Венеция», стекло 50 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Венеция», стекло 50 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-303
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 96 штук.

Стопка «Венеция» – небольшая элегантная стопка из стекла. Форма стандартная, стенки немного расширяются кверху, придавая посуде оригинальность. Снизу отмечены легкие грани, которые словно искры заканчиваются примерно посередине стенок.


Высота рюмки 5,6 см, диаметр 50 мм. Объем посуды 50 мл. Дно плотное. Прозрачное стекло подчеркивает нежность изделия, так как оно отлично блестит при свете ламп и позволяет легко рассмотреть содержимое. Превосходные характеристики товара делают такие рюмки востребованными в заведениях общественного питания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота56 мм
  • Диаметр50 мм
  • Вес0,088 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке96 шт

Отзывы

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