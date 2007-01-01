Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Давиано серый велюр / белый, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Давиано серый велюр / белый
10 оценок
7 890
Деревянный стул Давиано серый велюр / белый - фото 1Деревянный стул Давиано серый велюр / белый - фото 2Деревянный стул Давиано серый велюр / белый - фото 3Деревянный стул Давиано серый велюр / белый - фото 4Деревянный стул Давиано серый велюр / белый - фото 5Деревянный стул Давиано серый велюр / белый - фото 6Деревянный стул Давиано серый велюр / белый - фото 7
Деревянный стул Давиано серый велюр / белый

Артикул: CH-081-729
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив бука; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - белый; Ширина - 45; Глубина - 54; Высота - 100; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 40; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасабук
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветбелый, серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Деревянный стул Давиано серый велюр / белый
Деревянный стул Давиано серый велюр / белый
7 890
В корзине

