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Стул обеденный Knox, серый

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Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь, 1,2 мм

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина630 мм
  • Вес14.5 кг
  • Цветсерый

Популярные варианты обивки

Стул обеденный Knox, серый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул обеденный Knox, серый - обивка в цвете 0909
Стул обеденный Knox, серый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул обеденный Knox, серый - обивка в цвете LilacLilac
Стул обеденный Knox, серый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул обеденный Knox, серый - обивка в цвете CreamCream
Стул обеденный Knox, серый - обивка в цвете 666666
Стул обеденный Knox, серый - обивка в цвете 0404
Стул обеденный Knox, серый - обивка в цвете ecruecru
Стул обеденный Knox, серый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул обеденный Knox, серый - обивка в цвете 1414
Стул обеденный Knox, серый - обивка в цвете 88
Стул обеденный Knox, серый - обивка в цвете 4141
Стул обеденный Knox, серый - обивка в цвете 2626
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