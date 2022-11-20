Характеристики товара
Описание
Каркас: сталь, 1,2 мм
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина560 мм
- Глубина630 мм
- Вес14.5 кг
- Цветсерый
Каркас: сталь, 1,2 мм
Стул Фил
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Стул Прадо
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Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
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