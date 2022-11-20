Стул Ruby, велюр Velutto-34 черный, морилка венге

14 оценок

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Стул Ruby, велюр Velutto-34 черный, морилка венге

4.1
5 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Topas, велюр Velutto-34 черный, морилка венге
Стул Topas, велюр Velutto-34 черный, морилка венге
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Стул Topas, велюр Velutto-34 черный, морилка венге

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Цветчерный

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