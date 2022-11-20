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Стул Алфонсо

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота875 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина605 мм
  • Длина550 мм
  • Вес7.2 кг
  • Цветкоричневый
  • Размер упаковки4шт/2кор см

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