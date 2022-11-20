Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота875 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина605 мм
- Длина550 мм
- Вес7.2 кг
- Цветкоричневый
- Размер упаковки4шт/2кор см
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Шезлонг Грация светлый
Стол обеденный Кричев
Подстолье металлическое 1007EM
Диван Морендо, прямой бежевый
Диван «Сорренто»
Стул Chilli Q, латте велюр/ черный каркас
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден