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Настоящее фото товара Стул Антарио, букле, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Антарио, букле, терракотовый
6 оценок
11 39017
13 720 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Антарио, букле, терракотовый - фото 1Стул Антарио, букле, терракотовый - фото 2Стул Антарио, букле, терракотовый - фото 3Стул Антарио, букле, терракотовый - фото 4Стул Антарио, букле, терракотовый - фото 5Стул Антарио, букле, терракотовый - фото 6Стул Антарио, букле, терракотовый - фото 7Стул Антарио, букле, терракотовый - фото 8Стул Антарио, букле, терракотовый - фото 9
Распродажа

Стул Антарио, букле, терракотовый

Артикул: CH-078-425
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Антарио зелёный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Купить стулья Антарио — идеальное решение для вашего интерьера. Они будут отлично смотреться не только в гостиной, но и станут интересным решением для вашей спальни. Подойдут стулья и для кухни, а также для кафе и ресторанов с шикарным дизайном. Мягкая, приятная обивка из букле на сиденье и спинке стула делает его еще более комфортным. Металлическое основание прочное и долговечное, оно способно выдержать вес до 150 кг!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветтерракот
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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