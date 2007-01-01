Характеристики товара
Описание
Купить стулья Антарио — идеальное решение для вашего интерьера. Они будут отлично смотреться не только в гостиной, но и станут интересным решением для вашей спальни. Подойдут стулья и для кухни, а также для кафе и ресторанов с шикарным дизайном. Мягкая, приятная обивка из букле на сиденье и спинке стула делает его еще более комфортным. Металлическое основание прочное и долговечное, оно способно выдержать вес до 150 кг!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина550 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьябукле
- Цветтерракот
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет