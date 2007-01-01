Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные
56 оценок
6 39014
7 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные - фото 1Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные - фото 2Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные - фото 3Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные - фото 4Стул Kongsberg лайт, велюр - видео 5
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные производства ChiedoCover
+5Реальное изображение товара 7 Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные

Артикул: CH-011-545
56 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Конгсберг, бирюзовый, черные ножки
Фотография товара Стул Конгсберг, бирюзовый, черные ножки от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 25мм - золото, велюр бежевый
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, велюр бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный и эргономичный дизайн делает стулья Конгсберг отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Прямое прямоугольное сиденье Конгсберг обеспечивает оптимальную посадку, а слегка изогнутая спинка с вертикальной стеганой текстурой поддерживает спину, сохраняя ощущение комфорта даже при длительном сидении.

Изящные, сужающиеся к низу ножки придают стулу легкость и визуальную привлекательность, гармонично вписываясь в любой современный интерьер.

Конгсберг сочетает в себе стиль и надежность, что делает его отличным выбором для дома и бизнеса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,9 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал ножекметалл
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный стул Форт, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Форт, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Барный стул Форт, белая кожа

62
  • бежевый
  • белый
  • коричневый
  • серый
В наличии 46 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон, велюр синий

26
  • бежевый
  • Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый
  • синий, черный
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Cosiness, белая ткань букле, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cosiness, белая ткань букле, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Кресло Cosiness, белая ткань букле, черное основание

15
  • белый
  • желтый, золотой
  • коричневый, золотой
Настоящее фото товара Стул Фаетон Вуд, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Стул Фаетон Вуд

7
  • серый
  • синий
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, серый, экокожа, каркас металл, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул мягкий поворотный, серый, экокожа, каркас металл, бронза

6
Фотография товара Стул Серджио, пепельная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Серджио, пепельная роза, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул Серджио, пепельная роза

13
  • синий
  • бежевый
  • розовый
  • серый
В наличии 105 шт.
Фотография товара Стул обеденный Викки, бежевый, глянцевое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Викки, бежевый, глянцевое золото, произведённого компанией ChiedoCover
23 490

Стул обеденный Викки, бежевый, глянцевое золото

6
В наличии 52 шт.
Фотография товара Стул Комфорт, ФОРТУНА 12, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфорт, ФОРТУНА 12, орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Комфорт, ФОРТУНА 12, орех

15
  • белый, серый
  • серый, темный орех
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Патрус, светло-серый, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Патрус, светло-серый, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
4 19017
4 990 ₽

Стул обеденный Патрус, светло-серый, шенилл

7
  • коричневый
  • светло-серый
  • бордовый
  • терракот
В наличии 443 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Пиннате, барный, черный, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, черный, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, черный, белый, велюр

14

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 09036
32 590 ₽

Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

45
  • голубой, фиолетовый
  • бежевый
  • розовый
Фотография товара Кресло Стоун рогожка темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун рогожка темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Кресло Стоун рогожка темно-серый

26
  • серый
  • черный
В наличии 2 шт.В пути 10 шт.
Фотография товара Кресло Клэй Н/П, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клэй Н/П, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Кресло Клэй Н/П, пластик

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Хуфел, темно-синий, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хуфел, темно-синий, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
17 99022
22 990 ₽

Кресло Хуфел, темно-синий, шенилл

5
В наличии 19 шт.
Хит
Фотография товара Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490

Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар

110
Фотография товара Кресло Десвилль, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Десвилль, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Десвилль, коричневое

46
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
  • оранжевый
Настоящее фото товара Кресло Тео ХЛ, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Кресло Тео ХЛ, какао

9
Распродажа
Фотография товара Кресло Маготте, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Маготте, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 79019
22 990 ₽

Кресло Маготте, темно-серый

12
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло плетеное Роли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло плетеное Роли, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Кресло плетеное Роли

11
Фотография товара Кресло Классио шоколадное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Классио шоколадное, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Кресло Классио шоколадное

6
  • коричневый
  • черный
  • бежевый

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гаага, зебра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага, зебра, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага, зебра

93
Настоящее фото товара Стул Терра Кросс скуаре, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Терра Кросс скуаре, серый

14
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Кросс скуаре, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Терра Кросс скуаре, бежевый

11
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Комфорт, ФОРТУНА 03, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфорт, ФОРТУНА 03, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Комфорт, ФОРТУНА 03, темный орех

11
Фотография товара Стул Элевен, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элевен, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Элевен, велюр серый

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Катус, светло-серый, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Катус, светло-серый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
8 79027
11 990 ₽

Стул обеденный Катус, светло-серый, рогожка

8
В наличии 159 шт.
Фотография товара Стул Дакост от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дакост, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Стул Дакост

13
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Майдо, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Майдо, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стул пластиковый Майдо, зеленый

6
  • зеленый
  • Стул пластиковый Майдо, голубой
В наличии 5 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Сидней, черный/велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сидней, черный/велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стул Сидней, черный/велюр темно-серый

14
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • серый, черный
Фотография товара Стул Шелли черный/ткань бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шелли черный/ткань бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул Шелли черный/ткань бежевый

6
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • серый, черный

Товар в корзине

Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные
Стул Конгсберг, бежевая ткань, ножки черные
от 6 390
7 390 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 09036
32 590 ₽

Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

45
  • голубой, фиолетовый
  • бежевый
  • розовый
Фотография товара Кресло Стоун рогожка темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун рогожка темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Кресло Стоун рогожка темно-серый

26
  • серый
  • черный
В наличии 2 шт.В пути 10 шт.
Фотография товара Кресло Клэй Н/П, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клэй Н/П, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Кресло Клэй Н/П, пластик

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Хуфел, темно-синий, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хуфел, темно-синий, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
17 99022
22 990 ₽

Кресло Хуфел, темно-синий, шенилл

5
В наличии 19 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности