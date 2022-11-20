Характеристики товара
Описание
Мягкий двухцветный кухонный стул с обивкой из велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам, красиво украшенным золотом. Спинка состоит из двух элементов, внутренняя часть с вертикальной строчкой.
Количество штук в коробке: 2 шт
Габариты всех коробов : 74*60*63
Вес брутто изделия: 20,00
Объем всех коробов : 0,27
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина610 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья610 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес8,5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Каркасметалл
- Материал сиденьярогожка
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай