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Стул Пенелопа рогожка серый

Артикул: CH-053-544
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий двухцветный кухонный стул с обивкой из велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам, красиво украшенным золотом. Спинка состоит из двух элементов, внутренняя часть с вертикальной строчкой.

Количество штук в коробке: 2 шт
Габариты всех коробов : 74*60*63
Вес брутто изделия: 20,00
Объем всех коробов : 0,27

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья610 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес8,5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Каркасметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

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