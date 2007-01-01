Стулья Ant — это идеальное сочетание стиля и удобства, которое добавит шарм в любую комнату дома или офиса. С их оригинальным дизайном и уникальной конструкцией, эти стулья привлекут внимание и станут центральным элементом интерьера. Стулья Ant представлены в двух видах ткани:
Букле: Этот трендовый фактурный материал отличается природными благородными цветами, нежным комфортом и гипоаллергенностью. Букле устойчив к сминанию, не оставляет заломов и складок, легко очищается и хорошо пропускает воздух.
Велюр: Для роскошного вида и мягкости, выберите велюр. Эта ткань также обладает высокой устойчивостью к износу, придает стульям элегантный вид и не оставляет зацепок.
Износостойкость и комфорт: Стулья Ant изготовлены из высококачественных материалов:
Пенополиуретан плотностью 25 кг/м³ сохраняет свою форму и не высыхает со временем.
Фанера высокого сорта обеспечивает надёжность и безопасность использования.
Металлические ножки диаметром 19 мм и толщиной 1,2 мм гарантируют стабильность и долговечность, выдерживая нагрузку до 150 кг.
Стулья Ant обладают эргономичной спинкой, мягким сидением и удобными подлокотниками. Высота спинки 79 см обеспечивает комфортную поддержку, а изысканный минималистичный дизайн с черным металлическим каркасом и ножками придает стульям современный вид.
Выбирайте стулья Ant для создания уютного и стильного интерьера, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и эстетического удовольствия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.