Стул Antario серый, букле
Стул Antario серый, букле
8 оценок
10 490
Стул Antario серый, букле - фото 1Стул Antario серый, букле - фото 2Стул Antario серый, букле - фото 3Стул Antario серый, букле - фото 4Стул Antario серый, букле - фото 5Стул Antario серый, букле - фото 6Стул Antario серый, букле - фото 7Стул Antario серый, букле - фото 8Стул Antario серый, букле - фото 9Стул Antario серый, букле - фото 10Стул Antario серый, букле - фото 11

Стул Antario серый, букле

Артикул: CH-078-514
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стулья Ant — это идеальное сочетание стиля и удобства, которое добавит шарм в любую комнату дома или офиса. С их оригинальным дизайном и уникальной конструкцией, эти стулья привлекут внимание и станут центральным элементом интерьера. Стулья Ant представлены в двух видах ткани: Букле: Этот трендовый фактурный материал отличается природными благородными цветами, нежным комфортом и гипоаллергенностью. Букле устойчив к сминанию, не оставляет заломов и складок, легко очищается и хорошо пропускает воздух. Велюр: Для роскошного вида и мягкости, выберите велюр. Эта ткань также обладает высокой устойчивостью к износу, придает стульям элегантный вид и не оставляет зацепок. Износостойкость и комфорт: Стулья Ant изготовлены из высококачественных материалов: Пенополиуретан плотностью 25 кг/м³ сохраняет свою форму и не высыхает со временем. Фанера высокого сорта обеспечивает надёжность и безопасность использования. Металлические ножки диаметром 19 мм и толщиной 1,2 мм гарантируют стабильность и долговечность, выдерживая нагрузку до 150 кг. Стулья Ant обладают эргономичной спинкой, мягким сидением и удобными подлокотниками. Высота спинки 79 см обеспечивает комфортную поддержку, а изысканный минималистичный дизайн с черным металлическим каркасом и ножками придает стульям современный вид. Выбирайте стулья Ant для создания уютного и стильного интерьера, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и эстетического удовольствия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Стул Antario серый, букле
Стул Antario серый, букле
10 490
