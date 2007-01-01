Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина480 мм
- Высота930 мм
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Копенгаген темно-синий бархат ножки под темное дерево
Стул Роквелл, велюр TEDDY 628, вышивка голова тигра, ножки бук, лак
Стул Алистер пыльный серый велюр, черный