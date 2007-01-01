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Настоящее фото товара Стул Лакнау, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лакнау, серый
62 оценки
4 190
Товар в корзине. Перейти
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Стул Лакнау, серый

Артикул: CH-050-599
62 оценки
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Ширина - 41; Глубина - 48; Высота - 97; Ширина сиденья - 41; Глубина сиденья - 41; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4.93 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый, серебряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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