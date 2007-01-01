Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина480 мм
- Высота970 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес4.93 кг
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Материал каркасаметалл
- Цветоранжевый, серебряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет