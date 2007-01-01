Характеристики товара
Описание
Классический стул Venezia со столиком, выполнен из высококачественного итальянского пластика совмещает в себе строгость и комфорт. Такой дизайн делает стул для конференц-залов Venezia мебелью, способной снять излишнее напряжение и обеспечить комфортное расположение слушателям. Благодаря прочному пюпитру с надежным креплением стулья для семинаров Venezia легко использовать в работе без дополнительного приобретения столов.
Стильный стул с пюпитром для семинаров гармонично вписывается в офисный интерьер и вносит в него яркие штрихи современного дизайна. Данная модель прекрасно подойдет для обучающих центров, аудиторий, офиса, оснащения помещений, в которых проводятся семинары и конференции.
Стул доступен для заказа в 7 различных цветах пластика.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина500 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Материалпластик
- Цветсиний, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет