Характеристики товара
Описание
Стул Аркул - это идеальное решение для тех, кто ищет комфортабельный̆ и надёжный стул для дома или офиса. Металлический̆ каркас обеспечивает прочность и долговечность, а нагрузка до 150 кг гарантирует, что стул выдержит даже самых крупных пользователей̆. Благодаря использованию поролона толщиной̆ 50 мм, между каркасом стула и тканью обеспечивается хорошая амортизация, что делает его особенно удобным для длительного использования. Средняя высота спинки и высокие подлокотники обеспечивают дополнительный̆ комфорт и поддержку для спины и рук, что делает этот стул идеальным выбором для длительных застолий̆ и работы за компьютером
Ножки также как и каркас стула изготовлен из металла, толщиной 1,2мм. Окрас порошковое полимерное покрытие- благодаря своей̆ уникальной̆ структуре, Порошковое покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии и ржавчины, что позволяет продлить срок службы металлических конструкций и изделий. Оно также обладает высокой̆ устойчивостью к механическим повреждениям, таким как удары, царапины и трение.
На наши стулья мы используем мебельный велюр, обладающий̆ антивандальными свойствами, - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и качество. Он легко моется и не требует особого ухода. Наш мебельный̆ велюр прошел тест Martindale в 100 000 циклов стирания
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина470 мм
- Высота840 мм
- Материал каркасаметалл
- Прострочкавертикальная
- Цветбежевый
- Обивкавелюр