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Стул Аркул, бежевый - фото 1

Стул Аркул, бежевый

Артикул: CH-057-128
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Аркул - это идеальное решение для тех, кто ищет комфортабельный̆ и надёжный стул для дома или офиса. Металлический̆ каркас обеспечивает прочность и долговечность, а нагрузка до 150 кг гарантирует, что стул выдержит даже самых крупных пользователей̆. Благодаря использованию поролона толщиной̆ 50 мм, между каркасом стула и тканью обеспечивается хорошая амортизация, что делает его особенно удобным для длительного использования. Средняя высота спинки и высокие подлокотники обеспечивают дополнительный̆ комфорт и поддержку для спины и рук, что делает этот стул идеальным выбором для длительных застолий̆ и работы за компьютером

Ножки также как и каркас стула изготовлен из металла, толщиной 1,2мм. Окрас порошковое полимерное покрытие- благодаря своей̆ уникальной̆ структуре, Порошковое покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии и ржавчины, что позволяет продлить срок службы металлических конструкций и изделий. Оно также обладает высокой̆ устойчивостью к механическим повреждениям, таким как удары, царапины и трение.
На наши стулья мы используем мебельный велюр, обладающий̆ антивандальными свойствами, - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и качество. Он легко моется и не требует особого ухода. Наш мебельный̆ велюр прошел тест Martindale в 100 000 циклов стирания

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота840 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Прострочкавертикальная
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

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