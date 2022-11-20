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Стул барный Турин со спинкой бежевый - фото 1

Стул барный Турин со спинкой бежевый

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку. Стильное цветовое сочетание с черными ножками создает впечатление неброской притягательности и обаяния.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 58*52*74

Объем: 0,22

Вес: 16,5 кг.

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Основные характеристики

  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки16.50 кг

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