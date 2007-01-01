Характеристики товара
Описание
Стул барный со спинкой бежевый, металлический каркас, черные ножки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина460 мм
- Высота1130 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Вес упаковки16.5 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики580
- Изделия стопируютсяНет