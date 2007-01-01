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Настоящее фото товара Стул Луиджи, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Луиджи, слоновая кость
45 оценок
9 090
Товар в корзине. Перейти
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Стул Луиджи, слоновая кость

Артикул: CH-050-509
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Деревянный стул Луиджи орех / коричневый от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 44; Глубина - 55; Высота - 97; Ширина сиденья - 41; Глубина сиденья - 40; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки1030 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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