Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина470 мм
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки530 мм
- Материал каркасабук
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкажаккард
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки1100 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет